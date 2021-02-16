مصرع 30 حوثياً بنيران الجيش الوطني في جبهة المشجح بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم مصرعهم، وجرح آخرون، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غربي محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، "إن أبطال الجيش والمقاومة سحقوا مجاميع حوثية حاولت صباح اليوم، الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة المشجح".. مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وعدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار.

وأوضح أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها، ودمّرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة، كما دمّرت أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيات ومقتل وجرح كل من كانوا على متنها.