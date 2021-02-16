وزير التربية يناقش مع اليونيسيف آليات عمل كتلة التعليم الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منظمة اليونيسيف آليات عمل كتلة التعليم الوطنية باليمن، والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع لدعم القطاع التعليمي.



وأشار العكبري إلى تطلع الوزارة للعمل مع الشركاء والداعمين، وفق استراتيجيات وخطط احتياجات فعلية وحقيقية وآليات ومنهجيات مقننة ومنسقة.. لافتا إلى توجه الوزارة لاستكمال بناء المؤسسات التربوية والتعليمية، ورفدها بالكوادر المؤهلة وتعزيز قدرات المؤسسة الفنية للوزارة وفروعها بالمحافظات والمديريات والمدارس، والعمل على الاولويات المحددة في إطار الخطة الانتقالية للتعليم وخطة الاستجابة الطارئة لمواجهة جائحة كوفيد 19 ومنع انتشاره، إضافة إلى طباعة الكتاب المدرسي وتوفيره لكافة الطلاب.

واستعرض الوزير الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الارهابية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتدمير العملية التعليمية والتربوية وفرض الطائفية ومذهب سياسي على الطلاب وتغيير مناهج التعليم، واستخدام الدعم المقدم من المنظمات المانحة.

فيما تطرق ممثلي منظمة اليونيسيف وكتلة التعليم الوطنية في اليمن، الى آلية عمل الكتلة منذ تأسيسها وهدف إنشائها لتنسيق التعليم في حالات الطوارئ لضمان تحديد الاحتياجات المهمة وذات الأولوية في التعليم وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة واليونسيف وكتلة التعليم الوطنية، ومعالجة التحديات التي تواجه سير تنفيذ البرامج والمشاريع وسبل معالجتها وتصحيحها خلال الفترة القادمة.