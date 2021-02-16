وزير النقل يناقش مع طيران الجيبوتية والسعيدة تشغيل الرحلات بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي شركة طيران الجيبوتية وطيران السعيدة، الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشغيل رحلات الطيران بين البلدين وتعزيز النشاط الملاحي.



كما ناقش الاجتماع الذي ضم المدير الإقليمي لشركة طيران الجيبوتية أريج علي ورئيس مجلس إدارة طيران السعيدة عبدالرحمن شعبان والمدير التجاري بالشركة طه محمد، سير الحركة الجوية والملاحية وما تقدمه الهيئة العامة للإرصاد والطيران المدني من خدمات للشركات والمسافرين وكذا أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها وطرق تجاوزها والتغلب عليها.

واكد وزير النقل، استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران العاملة من وإلى المطارات في المحافظات المحررة بالإضافة إلى الشركات التي تسعى للتشغيل مستقبلاً وتوفير متطلبات السلامة والأمن للحركة الجوية...مشدداً على ضرورة وأهمية تظافر الجهود واستمرار أوجه التعاون المشترك والالتزام بكافة بنود الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين اليمن وجيبوتي والالتزام بمواعيد الرحلات وكافة الإجراءات والأنظمة المتصلة بطبيعة العلاقة التي تربط الوزارة ومؤسساتها بشركات الطيران.

من جانبه أكد ممثل شركة الجيبوتية للطيران، حرص الشركة وحرص السلطات الجيبوتية على تقديم افضل الخدمات لشركات الطيران اليمنية العاملة في المطارات الجيبوتية وتذليل أي صعوبات قائمة بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين.