‏الارياني: الحديث عن انفراجه في ملف ناقلة النفط صافر تضليل للمجتمع الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصف وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الحديث عن انفراجه في ملف ناقلة النفط صافر بالتضليل الكبير للمجتمع الدولي والرأي العام اليمني‏.



وأوضح، ان مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران تتلاعب بملف ناقلة النفط ‎صافر وتمنح الوعود الكاذبة للأمم المتحدة دون تحقيق اي تقدم لدرء مخاطر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة تتهدد اليمن والمنطقة.

وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي تواصل اتخاذ ملف ناقلة النفط ‎صافر التي تحتوي مليون و200 الف برميل، كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي والامم المتحدة والمساومة والضغط لانتزاع مكاسب سياسية ومادية غير آبهة بالمخاطر الكارثية المترتبة على تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة‏.

وطالب من المجتمع الدولي باتخاذ مواقف اكثر صرامة للضغط على مليشيا الحوثي التي أثبتت انها مجرد اداة لتخريب واشعال المنطقة والتحرك العاجل لتلافي وقوع الكارثة التي بدأ العد التنازلي لها.. داعيا الدول المطلة على البحر الاحمر للعب دور رئيسي في الملف وتوحيد الجهود لمواجهة الكارثة المحتملة.