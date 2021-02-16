لقاء في أبين يناقش الوضع البيئي واضرار التصحر والأثار المناخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش الامين العام للمجلس المحلي بابين مهدي محمد الحامد اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة المياه والبيئة لشئون البيئة، القائم باعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عمار ناصر الوضع البيئي بالمحافظة واضرار التصحر والاثار المناخية التي شهدتها المحافظة الى جانب اضرار الانبعاثات الدخانية والمخلفات الصناعية واثرها البيئي على الانسان والزراعة والاسماك .



وأكد اللقاء على ضرورة عدد من الإجراءات التي من شأنها تقييم الو ضع البيئي والمعالجات اللازم اتباعها لتحسين البيئة والحفاظ عليها من اي عوامل تلوث .

حضر اللقاء مدراء عموم ديوان الهيئة وعدد من مدراء عموم فروع الهيئة بالمحافظات .