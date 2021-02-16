- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنه والهرسك لدى اليمن محمد يوسيتش.
وخلال اللقاء اشاد وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات لمهمة السفير بما يعزز العلاقة بين اليمن والبوسنة.
من جانبه أكد السفير البوسني دعم بلاده لأمن ووحدة واستقرار اليمن.