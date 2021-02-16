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وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

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تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنه والهرسك لدى اليمن محمد يوسيتش.

 

وخلال اللقاء اشاد وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات لمهمة السفير بما يعزز العلاقة بين اليمن والبوسنة.

 

من جانبه أكد السفير البوسني دعم بلاده لأمن ووحدة واستقرار اليمن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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