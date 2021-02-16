تدشين حملة طبية لاجراء 5200 عملية مجانية لمرضى العيون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الحملة السادسة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له والتي تنفذها مؤسسة البصر العالمية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية.



وتستهدف الحملة إجراء ٥٢٠٠ عملية جراحية لازالة المياه البيضاء وتركيب العدسات وتصحيح البصر، ستنفذ منها ٢٨٠٠ عملية في مستشفى مكه للعيون بعدن، فيما تنفذ بقية العمليات بمستشفى "هيا" بمدينة المكلا.

وأكد وزير الصحة أهمية العمل الخيري كجانب مشرق في حياة الإنسان يعمل على تخفيف معاناة المحتاجين .. مشيرا إلى أن المعدات والاجهزة المسلمة للمستشفى والبالغ قيمتها قرابة 3 ملايين ريال سعودي ستعزز من جوانب التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على القطاع الصحي.

من جانبه، استعرض نائب مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية بعدن نائف العسيري ما قدمه المركز خلال الفترة الماضية من دعم في مختلف المجالات بمبلغ يصل إلى قرابة ١٣ مليار و٤٠٠ مليون دولار منها ٧٣٣ مليون دولار خصص لدعم ٢٦٣ مشروعا .. لافتا إلى أن المركز يخطط لتنفيذ ١٣ حملة مخصصة في مكافحة العمى في عدن والمكلا تقدم خدماتها المجانية لليمنيين.

حضر التدشين، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر احمد الباكري وعدد من المختصين .