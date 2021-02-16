الوحيشي يناقش مع الخارجية الروسية مستجدات الأوضاع وهجوم ميليشيا الحوثي على مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي اليوم مع ممثل الرئيس الروسي للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف، تطورات الوضع في اليمن على ضوء الاعتداءات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية على مأرب والحديدة وقصف المناطق المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بما فيها الاعتداء على مطار عدن، مما أسفر عن العديد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتحقيقات فريق الخبراء وتقديمها للجنة العقوبات لكشف هذا العمل الإرهابي واستهداف الأعيان المدنية في السعودية والتي كان اخرها استهداف مطار ابها.



وتطرق السفير إلى تراجع ميليشيا الحوثي عن التزاماتها بشأن السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان صافر لإجراء التقييم والصيانة الأولية تمهيدا لتفريغه تجنبنا لكارثة بيئية كبيرة في البحر الأحمر.. مؤكدا ان تراجع الحوثيين عما سبق والتزموا به سيزيد المخاطر التي قد تنجم عن انفجار الخزان في أي وقت، أو تسرب النفط منه.

وتناول اللقاء قضايا تخص اليمنيين المقيميين في روسيا وفي مقدمتها تأشيرات المبتعثين الجدد للدراسة في الجامعات الروسيـة.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية الذي شارك في اللقاء على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل.

من جانبه عبر نائب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة بإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.