مناقشة تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان وخطة توزيع لقاح كورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم بعدن مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان نيستور اووموهانجي، خطط ومشاريع الصندوق وتدخلاته في دعم اكثر من 100 مركز للطوارئ التوليدية الشاملة والاساسية منها، وخطة الصندوق مع الشركاء وتدخلاتهم في المجال الصحي وفقا والخطة المشتركة مع الوزارة.



وتطرق الوزير الى احتياجات القطاع الصحي، خاصة في مجالات مكافحة الامراض، وأمراض الطفولة خاصة بعد ظهور حالات لشلل الأطفال في صعده وحجه وتعز والتي تهدد مخاطرها بقية المحافظات.

وناقش اللقاء الترتيبات الخاصة بحملة التحصين ضد فيروس كورونا، المتوقع استلام اللقاحات بدعم من حلف اللقاح العالمي ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.

وشدد وزير الصحة على ضرورة توجيه الدعم الاستمرار فيه إلى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل على تعزيز بناء القدرات لتعزيز وتقوية النظام الصحي في اليمن.