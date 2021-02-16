شكرا لبحثكم عن خبر قرار وزاري.. وإعلان هام من جامعة العلوم والتكنولوجيا .. وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إعلان صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا - عدن

تعلن جامعة العلوم والتكنولوجيا عن صدور القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2021م، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن المركز الرئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا ومخرجات العملية التعليمية فيها، وتضمن القرار الوزاري نقل المركز الرئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا إلى عدن، وعدم الاعتراف بمخرجات العملية التعليمية في المركز الرئيس السابق للجامعة في صنعاء وفي كافة الفروع التي يُشرف عليها من صنعاء وهي: "تعز (الحوبان)، والحديدة وإب" وذلك ابتداءً من العام الدراسي 2020-2021م، وأن يكون تعميد كافة الوثائق والشهادات الصادرة قبل العام الدراسي 2020-2021م عبر المقر الرئيس الحالي في عدن.

وعليه فإن جامعة العلوم والتكنولوجيا تعلن التزامها بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه، والتزامها بتقديم خدماتها التعليمية وفقًا لمقتضيات القانون ولائحته التنفيذية، والمعايير الأكاديمية المتعارف عليها، والتعليمات الناظمة الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقرة بهذا الشأن، وتؤكد لكافة الطلبة أن الجامعة في المركز الرئيس عدن وفروعها في تعز (المدينة) وحضرموت في إطار اتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات اللازمة المترتبة على قرار الوزارة المذكور أعلاه.

ونذكّر في هذا المناسبة، وكما يعلم الجميع، بأن إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا ومنذ سيطرة مجموعة صالح الشاعر على مركزها الرئيس السابق وفروعها (إب، تعز (الحوبان)، الحديدة) قد سعت وتسعى جاهدة لاستعادة المركز والفروع المنهوبة مستخدمةً كافة الطرق والوسائل الممكنة شرعًا وعرفًا وقانونًا، واضعة نصب أعينها مصلحة أبنائها الطلاب وكافة منتسبيها من كادر أكاديمي وإداري...، ومدركة للتداعيات التي يمكن أن تؤثر على مصلحة الطلبة في حال استمر استيلاء من يسمى بالحارس القضائي على مركز الجامعة وفروعها الواقعة تحت سيطرته، ولطالما ناشدت العقلاء وكافة الجهات ذات العلاقة للتدخل وكفّ الأضرار الجسيمة التي ألحقها صالح الشاعر ومجموعته بالعملية التعليمية وبمنتسبي الجامعة تبعًا لذلك، ولكن المجموعة صدت تلك المحاولات دون مراعاة لمصلحة الطلبة بكل أسف.

وعليه، فإن الجامعة تحث أبناءها الطلبة وجمهورها الكريم على مراعاة ما ورد في القرار الوزاري المشار إليه، والمرفق نسخة منه، كما تهيب بكل المؤسسات والهيئات التعليمية والعلمية والمهنية في الداخل والخارج ممن ترتبط معها الجامعة بعلاقات تعاون وشراكة بمراعاة القرار والعمل بما ورد فيه.

والله الموفق،،،

صادر عن

جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس – عدن

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-مرفق قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.