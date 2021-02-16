شكرا لبحثكم عن خبر (قضايا إعلامية معاصرة) جديد الإصدارات الإعلامية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صدر حديثا عن مركز تريم للدراسات والنشر كتاب: (قضايا إعلامية معاصرة)، للمؤلف الدكتور عبدالقادر عبدالرحمن علي محمد بن شهاب، حيث تناول فيه مجموعة من الظواهر الإعلامية العلمية البحثية المستجدة المتخصصة في علوم الصحافة والإعلام وفنون الاتصال والعلاقات العامة والإذاعة والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي والصحافة الرقمية وكل ما يتصل بالإعلام الإجتماعي الجديد.

وذلك من خلال عرض نشأة وتطور الإعلام المجتمعي والصحافة المجتمعية الرقمية والإذاعة المجتمعية الرقمية، ومفهوم ونشاة وتطور العلاقات العامة، مع استعراض تاريخي لنشأة وتطور الصحافة الحضرمية في الوطن والمهجر، ودخول حضرموت حديثا تكنولوجيا الإعلام الجديد.

إضافة إلى توصيف عدد من القضايا الإعلامية كالشائعات في الإعلام، والعنف في وسائل الإعلام، وإبراز دور المسؤولية الاجتماعية في الإعلام، وبيان أخلاقيات المهنة الإعلامية، وصناعة المحتوى الإعلامي والتفاعل معه، وغيرها من الموضوعات والقضايا الإعلامية الراهنة.

ويهدف المؤلف من نشر هذا الكتاب إلى إثراء الجانب العلمي والمعرفي والفكري والبحثي في علوم الصحافة والإعلام وفنون الاتصال، وتنشيط الواقع الثقافي عبر هذه الإضافات العلمية، من أجل توعية الطلاب والباحثين والمثقفين والمهتمين والقراء بأبجديات المفاهيم الإعلامية، وتسليط الضوء على هذه القضايا والظواهر الإعلامية في الواقع المعاصر.