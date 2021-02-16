شكرا لبحثكم عن خبر الوزير نايف البكري يوقع عقد إنشاء مضمار استاد سيئون الأولمبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزير الشباب والرياضة يوقع عقد عمل المرحلة الثالثة من مشروع استاد سيئون الأولمبي

عدن :

وقع معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري عقد استكمال المرحلة الثالثة من تنفيذ أعمال مشروع استاد سيئون الأولمبي مع الشركة المقاولة (مؤسسة بن محمد راشد للمقاولات).

وعلى هامش حفل التوقيع حث البكري المؤسسة على سرعة تنفيذ استكمال المرحلة الثالثة من أعمال الاستاد الدولي وتنفيذ كافة البنود بأسرع وقت طبقاُ للمواصفات الحديثة.

وأكد، ان تنفيذ استكمال مشروع الملعب الاولمبي في مدينة سيئون يحظى باهتمام كبير من قبل قيادة الدولة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، ضمن اهتمامهم الدائم بالشباب والرياضة وما يتضمنه ذلك من إنشاء ملاعب وصالات جديدة وإعادة تأهيل وترميم الملاعب والصالات والاندية التي تضررت من الحرب.

ويشمل المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل حكومي بكلفة بلغت ٤٧٤مليون و ٤٥٦ ألف و ٣٧٢ ريالا يمنييًا، على أعمال انشاء مضمار ترتان لألعاب القوى اضافة الى رصف المكعبات الخرسانية " الانترلوك" وتنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية وتجهيز الملحقات الخاصة الملعب.