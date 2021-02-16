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عدن - ياسمين التهامي - خطير للغاية في السعودية" الاخ يتزوج بأختة تفاصيل صاااادمة ومدوية! وهذا حكم المشايخ في الرياض

فاجأت المديرة التنفيذية للجمعية الخيرية "ناس" في السعودية متابعيها بخبر صادم بشأن زوجها.

وقالت السعودية " بنت شيخة" التي تعرف نفسها أيضًا على أنها متخصصة في الإعلان عبر الإعلام المرئي والمقروء والمسموع عبر حسابها على موقع "تويتر" إنها اكتشفت أن زوجها أخيها من الرضاعة، بعد عشر سنوات من الزواج.

وكتبت " بنت شيخة" في تغريدتها:" اكتشفت أن زوجي أخويا في الرضاعة بعد 10 سنوات وجه باكيوجه باكي سامح الله من أخبرنا".

وآثارت هذه التغريدة صدمة لدى متابعيها وطالبوها بالتأكد أولا قبل أن تتاخذ أي خطوة وقال أحدهم: " لا تتسرع أختاه ... يجب الاخذ من مفتي ثقة ... لأن هناك شروط كي يصبح أخوك من الرضاعة منها عدد الرضعات و هل شبع في تلك الرضعات حتى ترك الثدي .. لذلك لا تتسرع في الحكم".

فيما قال آخر :" اعرف ناس عرفوا الموضوع دا بعد ما اولادهم بقي عندهم 12 سنه واكتر. ولا حول ولا قوة الا بالله.. مش عارف ليه يسكتوا من الاول وميقولوش حاجه زي دي. أيًا كان لابد لكم من الانفصال ، وسؤال أهل الفتوى".

وتؤرق مثل هذه القصص المجتمع السعودي والذي لاتزال تطغى عليه القبلية وتكثر فيه معدلات الزواج من الأقارب فقد وجد مثلا، أن نسبة زواج الأقارب بين السعوديين هي 57.7 % وهي الأكبر بين دول العالم في معدلات زواج الأقارب، كما كشفت دراسة علمية حديثة لأستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد العزيز بن علي الغريب، أجريت على عينة من الأسر في محافظة الخرج، عن استمرار الصور التقليدية لنسق الزواج في تفضيل زواج الأقارب.