شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحركات لاستئناف التعاون التعليمي بين اليمن والعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلم سفير اليمن في بغداد الخضر مرمش، اليوم رسالة من وزير التعليم العالي والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي لنظيره العراقي الدكتور نبيل كاظم، تضمنت الرغبة في استئناف التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.



واكد الوزير العراقي ترحيبهم باستئناف العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين واعادتها الى سابق عهدها.. مؤكداً ان الوزارة تضع اللمسات الاخيرة لبروتكول التعاون بين اليمن والعراق.