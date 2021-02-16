الحوثي يحيل أستاذاً بجامعة صنعاء إلى المجلس التأديبي.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

استدعت جامعة صنعاء الدكتور عبدالجبار ردمان ناجي أستاذ علم الاجتماع إلى "المجلس التأديبي" للتحقيق معه على خلفية "منشور" دونه في وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة براتبه.



وجاء في الاستدعاء، عملاً بقرار رئيس الجامعة رقم (379) والقرار رقم (385) لسنة 2019 بتشكيل لجنة التحقيق الخاصة بالمجلس التأديبي الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة، وعلى موافقة الأخ نائب رئيس الجامعة بإحالة الشكوى المقدمة من الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين حول المنشور المنسوب منكم -يعني من الدكتور ردمان- تقرر حضوركم حول "المنشور" في الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2020، في كلية التربية -مقر المجلس التأديبي.

وفي أول رد للدكتور عبد الجبار ردمان أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء حول هذا الاستدعاء قال: "سأمتثل للدعوة والحضور أمام لجنة التأديب، وسأؤكد على حقي الدستوري في الراتب وهو حق أصيل وفقاً لعقد اجتماعي مبرم مع الدولة اليمنية".

وتابع: علينا واجبات وعليهم أن يلتزموا بحقوقنا كاملة دون نقصان.

وفرضت المليشيا الحوثية على مدرسي الجامعات الواقعة تحت سيطرتها العمل دون راتب أو استبدال درجاتهم الوظيفية بأشخاص آخرين من الجماعة في حال الرفض