هذا ماحدث بجوار حصن الغويزي بالمكلا مساء أمس؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - حضرموت أدى خروج قاطرة محملة اسمنت صباح اليوم عن مسارها من الشارع العام الى اصطدامها بسور حصن الغويزي التاريخي في حضرموت. وكشفت المصادر أن الحصن التاريخي لم يتعرض للضرر بينما تعرض سور الحصن وممر المشاة لبعض الاضرار

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