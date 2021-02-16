شكرا لبحثكم عن خبر 25 غارة منذ صباح اليوم.. الشرعية تواجه الحوثي على تخوم مأرب"اخر الاخبار" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري لكريتر سكاي طبيعة المواجهات بمدينة مأرب .
و جرت قبل قليل معارك هي الأعنف منذ اندلاع الحرب في المددنة .
و قال المصدر لكريتر سكاي أن المواجهات تتركز بشكل كبير بصرواح وتعد الجبهة الأقوى التي تستميت فيها جماعة الحوثي لدخول المدينة .
و أوضح المصدر أن المعارك تمتد في جبهات الجدعان و الكسارة وصرواح وجبال مراد.
و افصح المصدر عن سقوط المئات بين قتيل وجريح غالبيتهم من جماعة الحوثي كونها الطرف المهاجم.
و أشار المصدر عن أسر العشرات من جماعة الحوثي بالساعات الأخيرة بعضهم قيادات ميدانية كبيرة في الجماعة وسيتم الكشف عنها لاحقا .
و نوه المصدر لمساندة قوات التحالف للجيش التابع للشرعية وسنه أكثر من 25 غارة منذ صباح اليوم .
واندلعت اشتباكات عنيفة منذ أكثر من أسبوع بين جماعة الحوثي والجيش التابع للشرعية في تخوم مأرب أثر محاولة جماعة الحوثي دخول المدينة و السيطرة عليها.
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