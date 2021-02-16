محافظ العاصمة عدن يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - إعلام المحافظة رأس محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، امس الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة. وناقش اجتماع اليوم، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بعدن بدر معاون، تقرير نشاط الصندوق لشهر يناير 2021، والذي تضمن أبرز الأنشطة والأعمال التي نفذها الصندوق خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى مناقشة التقرير المالي للفترة من أغسطس وحتى ديسمبر من العام الماضي 2020 . واستعرض الاجتماع النتائج الأولية للجنة النزول المُكلفة بمعالجة مشكلة قاعة الأفراح بالشيخ عثمان، وكذلك مناقشة مشكلة سوق المنصورة بحضور المدير العام للمديرية أحمد الداؤودي . وبحث اجتماع مجلس إدارة الصندوق سُبل تنمية إيرادات الصندوق، وذلك لمساعدته على الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ مهامه الكثيرة والمتعددة خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والمعدات ومواد ومستلزمات العمل. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الأخرى والمعوقات التي يواجهها الصندوق في العاصمة واتخذ عدداً من المعالجات بشأنها.

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