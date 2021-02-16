مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المجلس المحلي بسيئون وغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

الخليج 365 - سيئون

التقى مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد عوض العامري اليوم بقيادة غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت بمبنى الغرفة بمدينة سيئون.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيئون المهندس حسين بامخرمه وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي مع نائبي رئيس الغرفة لشؤون التجارة والصناعة الاستاذ سلمان سالم شامي وطه عبد القادر السقاف مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المجلس المحلي وغرفة التجارة والصناعة بالوادي والصحراء الخاصة بتنظيم الأسواق والأنشطة التجارية بمركز مدينة سيئون.

واطلع اللقاء على العراقيل التي تواجه الغرفة التجارية ونشاط التجار والمحال التجارية بالإضافة إلى الصعوبات وإمكانية إيجاد حلول سريعة وعاجلة تسهم في الارتقاء بالحركة التجارية والصناعية في حاضرة مديريات الوادي والصحراء وسبل التنظيم المشترك في توحيد النشاط التجاري وتشارك الآراء والأفكار، والسعي الى وضع حلول آنية واستراتيجية على المدى القريب والبعيد.

كما تناول اللقاء الآلية الممكنة في إعداد الدراسات والخطط وعرضها على رجال المال والأعمال لتبنيها وتمويلها بما يعكس مكانة المركز التجاري لمدينة سيئون وإنعاش الحركة التجارية وتسهيلها للمواطنين.

حيث ثمن مدير عام مديرية سيئون التثمين العالي لجهود غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت ودورها على الواقع في النشاط التجاري وتذليل الصعاب والعراقيل أمام الحركة التجارية والصناعية والتفاهم مع الجهات المختصة، معبرا عن مساندة المجلس المحلي في تطوير أداء الغرفة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، مشيرا أن الغرفة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن من الواجب الوطني مساندة السلطة المحلية للغرفة وخططها بشكل مستمر.

حضر اللقاء المهندس حسن علي باطاهر مدير عام غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء