مؤسسة خليفة الإنسانية تطبع 1038 كتابًا لطلاب بسقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

طبعت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ألف و38 كتابًا مدرسيا لطلاب القسمين الأدبي والعلمي في مدرسة عثمان بن عفان في محافظة سقطرى.



ووزعت المؤسسة الكتب المدرسية على الطلاب في المدرسة، حرصًا على توفير احتياجات العملية التعليمية وحسن سيرها وانتظامها.

وتتكفل المؤسسة الإغاثية الإماراتية بالعمل على سد العجز في الكتب المدرسية المطبوعة وتسليمها للمدارس والطلاب.

وعبرت هيئة التدريس في المدرسة عن تقديرها لحرص مؤسسة خليفة على توفير الكتب الدراسية، مثمنين إسهاماتها الملموسة في قطاع التعليم.