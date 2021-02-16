شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. الحوثي يسيطر على سد مأرب من 2015 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة حقيقة الصورة المتداولة عن سيطرة الحوثيين على سد مأرب. وقالت المصادر إن الصورة تستخدم للتظليل وانها من 2015. واكدت المصادر أن السد بعيد عن سيطرة الحوثيين.

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