شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يرفع اسعار القات بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغلق مكتب أشغال منطقة حدة بمديرية السبعين بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، اليوم الاثنين، 97 محلاً لبيع القات مخالفاً وعشوائياً بشارع 16 وجولة المدينة حده. وأوضح مدير الأشغال المهندس دستور غالب، أن الحملة التي ينفذها المكتب على مدى عشرة أيام بالتعاون مع الأمن، تستهدف إزالة محلات وأسواق بيع القات المخالفة ونقلها إلى الاسواق البديلة بذات المنطقة. وأكد تواصل حملة إزالة المظاهر المشوهة بما يكفل تنظيم الاسواق والشوارع وتحسين اعمال النظافة والمرور.. داعياً المواطنين إلى التعاون مع الحملة واستخدام الاسواق البديلة.

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