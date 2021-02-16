شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث في شؤون الخليج : من يتحكم في جماعة الحوثي إيران.. وهذه أهدافها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الدكتور خالد بن محمد مبارك القاسمي الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية عن أيهما أقرب الحل السياسي أم العسكري باليمن.



وقال القاسمي لا أعتقد هناك حل سياسي في ظل الأوضاع الحالية لانها صعبة جداً وليس هناك تقدم كبير كما أن الحوثيين لا يريدون التفاوض وانما يريدون أن يحققوا مكاسب عسكرية وهذا يعني أن إيران لا تريد الحل لان من يتحكم في الحوثيين هي إيران لانها تريد السيطرة على منطقة الخليج عن طريق الحوثي والأقليات المسلحة كما هي في العراق وسوريا وغيرها.