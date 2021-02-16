شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث سياسي يتحدث حول دلالات زيارة المجلس الانتقالي لموسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور خالد بن محمد مبارك القاسمي الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية، دلالات زيارة المجلس الانتقالي لموسكو.



وقال إن المجلس الانتقالي الجنوبي يخص الجنوبيين ،حيث جاء للمطالبة بعودة دولتهم وكيانهم الجنوبي واستقلالهم، في ظل أطماع الشمال في الجنوب، فتم تكوين المجلس الانتقالي الجنوبي بعد تحرير الجنوب واستطاعوا من خلاله أن يكون هناك مناصفة في الحكومة ويكون هناك إخلاء للمناطق الجنوبية من السلاح ولكن جماعات الإسلام السياسي المتمثلة في حزب الإصلاح لم توافق علي ذلك وهي الآن لازالت في أبين وشبوة ووتريد إسقاط عدن ولكنها لم تسطيع لانه تم تدريب القوات الجنوبية ثم إن هناك قوة للجنوب وجيش يسطيع أن يقاتل ويصد كل من يريد إسقاط عدن سواء كانت الأحزمة الأمنية في عدن أو النخب الشبوابة والحضرمية والتي تقوم بدورها لحفظ الأمن، كما أن المجلس الانتقالي كمجلس سياسي يقوم بجولات إلي أمريكا وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة لاستعراض القضية الجنوبية.