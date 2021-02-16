عملية نوعية للقوات الحكومية تستهدف تعزيزات وتحصينات حوثية في باقم بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت القوات الحكومية، مساء أمس الاثنين 15 فبراير 2021م، شن هجوم نوعي استهداف مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في تباب الصماء شمال مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).



ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن ركن استخبارات اللواء التاسع العقيد مروان الكمالي قوله، إن أبطال الجيش نفذوا عملية نوعية استهدفت تعزيزات وتحصينات الحوثيين في "تباب الصماء" الواقعة على الخط الدولي بمديرية باقم.

وأكد أن العلمية أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومصرع 6 عناصر من المليشيات الحوثية وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأشار العقيد الكمالي، إلى أن العملية جاءت بعد معلومات دقيقة رصدتها وحدة الاستخبارات العسكرية عن تجهيزات للمليشيا للالتفاف والتسلل إلى مواقع قوات الجيش