شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث في شؤون الخليج يكشف جرائم مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

الشحات غريب

تحدث الدكتور خالد بن محمد مبارك القاسمي الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية، عن جرائم مليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني.



وقال القاسمي : لا يمكن الجلوس مع جماعة الحوثي لانها إرهابية ودائماً هناك محاولات من قبل الحوثي لاسقاط محافظة مأرب وبعض المديريات التابعة لها.

وأشار بأن حكم اليمن لا يمكن أن يعطي لجماعة الحوثي التابعة لإيران حتى لا تتحول اليمن إلى الحكم السائد في لبنان وهذا ما يرفضة اليمنيين، فوجود الحوثيين هو خطر كبير بسبب تبنيها للمشروع الإيراني للتحكم في الممرات المائية.