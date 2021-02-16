المليشيا الحوثية تختطف 12 تاجراً في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على اختطاف نحو 12 تاجراً، في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، على خلفية رفضهم وتأخر البعض دفع الإتاوات المفروضة عليهم، لدعم مجهودها الحربي.



وذكرت مصادر متطابقة، أن مليشيا الحوثي اختطفت، أمس، 12 شخصاً من تجار الأسمدة الزراعية، وتطالبهم بدفع مبالغ خيالية، لتمويل ودعم حروبها ضد اليمنيين.

وبينت المصادر، أن المليشيا فرضت ما يقارب من مليون ريال على كل تاجر أسمدة في صنعاء، كدعم مخصص لما تطلق عليه "القوة الصاروخية" و"سلاح الجو المسير".

وذكرت المصادر، أن المليشيا أودعت التجار المختطفين في أحد سجونها، في مدينة صنعاء، وترفض الإفراج عنهم إلا بدفع المبالغ المفروضة عليهم، مضاف إليها غرامة التأخير أو الامتناع.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا كانت قد شكلت في وقت سابق لجان نزول ميداني، إلى الأسواق العامة والمحلات التجارية، لجمع الجبايات المفروضة على التجار، وتنفذ هذه الحملات بشكل دوري، في كافة مناطق سيطرة الحوثيين