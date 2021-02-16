حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال نشرته اليومية حالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة، حيث حذر من أجواء صحوة وجافة وباردة في 6 محافظات يمنية.

وقالت النشرة التي اطلع عليها "الخليج 365"، إن المرتفعات الجبلية ستشهد أجواء صحوة، جافة وباردة أثناء الليل والصباح الباكرعلى المناطق الجبلية خاصة في محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، شرق المحويت، ذمار والبيضاء )، باردة نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات (الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوه، مأرب، الجوف وحضرموت)، بينما تكون صحوة إلى غائمة جزئياً نهارا.

وأضافت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا، والرياح جنوبية شرقية على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الساحل الغربي، معتدلة الى نشطة مثيرة للأتربة والرمال تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة خاصة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد سماء خالية من السحب وأجواء جافة وباردة نسبياً خلال الليل والصباح الباكر، مشمسة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة شمالية شرقية تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للاتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة الى غائمة جزئياً ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 عقدة.

ونبه المركز الوطني للارصاد الجوية:

* المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر في المحافظات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

* الصيادين ومرتادي البحر خاصة اصحاب القوارب الصغيرة من إرتفاع الموج واضطراب البحر على الأجزاء الجنوبية من البحر الاحمر ومدخل باب المندب.