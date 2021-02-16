شكرا لبحثكم عن خبر لملس يطالب الحكومة بمساواة الرسوم الجمركية في ميناء عدن ببقية موانئ البلاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام المحافظة

طالب محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بمساواة الرسوم الجمركية في ميناء عدن والمنافذ البرية والجوية ببقية موانئ ومنافذ البلاد الأخرى، وكذا منح عدن نسبة من مواردها المالية أسوة بالمحافظات الأخرى.

وأكد المحافظ لملس في تصريح لوسائل الإعلام، عقب مشاركته بمعية وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، اليوم الإثنين، في الحفل الذي أقامته مصلحة الجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك :" إن ذلك تسبب بعزوف رجال الأعمال عن عدن، وهذا أمر لا نرتضيه، ولانرتضي تدخل الجهات الأمنية والعسكرية في عمل المنافذ الجمركية كذلك".

وأضاف لملس قائلاً:" نحن مازلنا ملتزمين، ولكن عدم ضبط المحافظات الأخرى بإيداع إيراداتها في البنك المركزي يجعلنا نتدخل من أجل تنمية عدن ولن تبقى عدن بمنأى عن مواردها".

وشهد الحفل، إلقاء عدد من الكلمات المعبرة بالمناسبة من قبل وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، كما تم تكريم عدد من المؤسسات والشركات التجارية وموظفي وعمال المصلحة.

وتزامن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك مع اختتام أعمال اللقاء التشاوري السنوي لقيادات مصلحة الجمارك بالمحافظات.