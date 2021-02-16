سلطة جوازات مطار عدن توقف مسافرين في طريقهما الى الخارج من "القائمة السوداء"

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يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت سلطة جوازات مطار عدن الدولي تمسافرين يمنيين ممنوعين من السفر في طريقهما الى الخارج. وقالت مصادر مسؤولة في المطار ان المسافرين يدعيان (ع. أ. أ ح) والاخر (ن. ص. م. ب) كانا مغادرين الى خارج الوطن على متن احدى شركات الطيران العاملة في مطار عدن الدولي ، وأكتشف ضباط الجوازات عند فحص إجراءات المغادرة وجود اسميهما في القائمة السوداء من الممنوعين من السفر لبرنامج الرقابة الحدودية للجوازات لارتكابه قضايا قتل. وأكدت المصادر توقيفهما وتسليمهما لشرطة مطار عدن الدولي الأحد برسالة رسمية مع جوازي سفرهما لاستكمال الاجراءات القانونية.

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