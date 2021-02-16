شكرا لبحثكم عن خبر مصدر عسكري يكشف مصير معسكر كوفل ..وتفاصيل صادمة عن المعارك العنيفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مصدر عسكري عن سير المعارك العنيفة التي تخوضها قوات الجيش الوطني بمساندة رجال القبائل مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات مأرب وبالذات في محيط معسكر كوفل الاستراتيجي شمال غرب مدينة مأرب.



وأوضح المصدر الذي فضل عدم الإشارة الى اسمه ورتبته, بأن قوات الجيش والمقاومة تعثرت باستعادة معسكر كوفل بسبب المقاومة الغطاء الناري الكثيف من قبل المليشيا.

وقال إن والمعارك ماتزال في محيط القاعدة الاستراتيجية على الطريق الاسفلتي الى مدينة مارب.

وتشهد جبهات القتال بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الاثنين 15 فبراير/شباط، مواجهات هي الأعنف منذ تصعيد المليشيا الحوثية الاسبوع المنصرم.

ففي جبهة صرواح (غرب)، دفعت المليشيا الحوثية بأكثر من 15 نسقا من عناصرها، بغية التقدم، لكن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر جميع الهجمات، وأجبروها على الفرار.

وبحسب ”سبتمبر نت“، فقد تكبدت المليشيا خسائر فادحة، حيث أسفرت المواجهات وغارات التحالف عن مصرع وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير عربات تابعة لها.

في السياق، قُتل وجُرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة المشجح، وجبهات الأطراف الجنوبية للمحافظة، في مواجهات مع قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، وغارات مقاتلات التحالف.

الى ذلك، شهدت جبهات الجدعان، ايضا معارك شرسة احتدمت بعد عملية استدراج ناجحة نفذتها قوات الجيش الوطني لمجاميع تابعة للمليشيا الحوثية، في ”محزام ماس“، شرق معسكر ماس، أسفرت عن مصرع 23 عنصراً، بينهم قائد المجاميع الحوثية، وإصابة العشرات منها.

بالتزامن، أحرقت مدفعية الجيش طقمين قتاليين، وسيارة “جيب” تابعة للمليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارتين جويتين، استهدفت الأولى نقطة قيادة وسيطرة تابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية، غرب معسكر ماس بينما استهدفت الأخرى طقماً محملاً بالأسلحة والذخائر في منطقة ”نبعة“.