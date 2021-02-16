شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة يتقدم المشيعين لفقيد المحافظة الشيخ سالم عوض سنان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شبوة - عتق- ٢٠٢١/٢/١٥م تقدم محافظ شبوة محمد صالح بن عديو جموع المشيعين للفقيد الراحل الشيخ سالم عوض سنان الذي وافته المنية صباح الأحد في العاصمة المصرية القاهرة. وأدى المحافظ صلاة الجنازة على الفقيد الراحل وقدم العزاء لأولاده وإخوانه وأفراد أسرته وعبر عن حزنه وألمه لرحيل أخ عزيز ورجل فاضل وأحد وجهاء ورجال الأعمال في محافظة شبوة ومن أبرز الشخصيات الإجتماعية التي تحضى باحترام وتقدير في عموم المحافظة وأشاد بسيرته الحافلة بالعطاء وأن شبوة ستفقد أحد أبرز رجالها الأوفياء سائلا الله تعالى له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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