شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة بشعة.. ”يمني” يقتل ”ضيفه المعاق” بمنزله بدم بارد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الاثنين، بأن "يمني" أقدم على قتل ضيفه المعاق بمنزله بدم بارد، في جريمة بشعة أثارت غضب واستنكار واسعين.

وذكرت المصادر إن أحد الاشخاص بمديرية العدين، محافظة إب، قام بدعوة أحد أقربائه المعاقين الى منزله ثم قتله بدم بارد، دون أي اعتبار للإعاقة التي لم تشفع للمجني عليه لدى الجاني.

ونوهت المصادر بأنه تم القبض على الجاني دون أن تذكر أي تفاصيل عن دوافع الجريمة.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي انفلات أمني غير مسبوق وجرائم قتل ونهب تتكرر بشكل شبه يومي.