شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل المعارك الدامية في جبهة ”المخدرة” بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الساعات الماضية، هجمات انتحارية على مواقع الجيش الوطني في جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، ان قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجمات انتحارية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المخدرة غربي محافظة مارب.

وبحسب مصدر عسكري، فإن أبطال الجيش سحقوا عدّة مجاميع حوثية أثناء محاولتها التقدم نحو مواقع عسكرية في جبهة المخدرة، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وإلى ذلك، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية مركز قيادة وسيطرة تابع للمليشيا الحوثية في محيط الجبهة، فيما استهدف بغارة أخرى أطقما محملة بالأسلحة والذخائر بينما كانت في طريقها إلى المليشيات.