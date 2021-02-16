شكرا لبحثكم عن خبر أكبر سرقة في تاريخ اليمن.. عصابة سطو تنهب المحلات التجارية الواقعة على امتداد خط سنحان الحداء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت عصابة مزودة بجميع أدوات السرقة منها مقصات حادة وادوات تنكر من نهب غالبية المحلات التجارية والصيدليات والمنشآت التجارية على طول الخط الرئيسي الواقع من العاصمة صنعاء مرورا بمديرية سنحان حتى بداية مديرية الحدأ المجاورة والتابعة إداريا لمحافظة ذمار .

وقالت مصادر محلية لــ "المشهد اليمني" الإثنين أن العصابة تمكنت من نهب عدد كبير من المحلات التجارية وخاصة الغير مزودة بادوات الحماية اللأزمة.

وأضافت المصادر أن هذه العصابة مرت بسهولة من أكثر من أربع نقاط حوثية متسببة في خسارة فادحة لأصحاب المحلات التجارية في أكثر من قرية على امتداد الخط ابتدأ من بداية مديرية سنحان من منطقة دار سلم ومرورا بريمة حميد وقرية الشاطبي والشعساني ومقوله حتى بيت السياني وناعظ المجاورة لمديرية الحدأ .

وأكدت المصادر أن أهالي القرى التي تعرضت للسرقة قاموا بتشكيل حراسة ليلية من أبناء المنطقة لحماية مصالحهم الشخصية بعد تزايد الانفلات الأمني وعمليات السرقة في ضل سيطرة المليشيا الحوثية والتي لم تشهدها المنطقة من قبل .

هذا وتزايدت عمليات السرقة والنهب في الآونة الأخيرة نتيجة لإيقاف المليشيا الحوثية لمرتبات الموظفين منذ أكثر من خمس سنوات وتدهور كافة سبل الحياة وهو ما تسبب في ظهور العديد من الجرائم أبرزها النهب والسرقة .