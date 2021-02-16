شكرا لبحثكم عن خبر تطورات متسارعة في مأرب.. والجيش يكشف تفاصيل المعارك خلال الساعات الماضية في محيط معسكر ”ماس” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية عن التطورات الأخيرة التي شهدتها الجبهات الغربية لمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، خلال الساعات الماضية.

وقالت صحيفة الجيش الوطني، إن وحدات من قوات الجيش الوطني، نفذت الإثنين عملية استدراج لمجاميع حوثية في محزام ماس، شرق معسكر ماس.

وأضافت، إن العملية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وطبقا للصحيفة، فإن مدفعية الجيش تمكنت من تدمر طقمين قتاليين، وسيارة "جيب" تابعة للمليشيا الحوثية، في محزام ماس، جبهة الجدعان، ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين، استهدفت الأولى نقطة قيادة وسيطرة تابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران غرب معسكر ماس بينما استهدفت الأخرى طقماً محملاً بالأسلحة والذخائر في منطقة نبعة.