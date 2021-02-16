شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الاصلاح يكشف حقيقة المعركة الدائرة في مارب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كتب مبخوت بن عبود الشريف تغريدة في تويتر كشف فيها حقيقة ونوع المعارك التي تدور في مارب منذ نحو اسبوعين ، تابعها انباء عدن وينشرها كما وردت:
"الحرب على أشدها على اطراف مأرب للاسبوع الثاني على التوالي والحمدلله تم امتصاص الهجمات وخرج أكثر من ٧٠٪من القوات المهاجمه عن الجاهزية ورغم ان العدو عوض خسائره بقطيع جديد فقد بدا رجال الله بحصد المغرر بهم (ومالنصر الا من عند الله)والحرب الان كر وفر وقتلانا في الجنة وقتلاهم للنار".
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