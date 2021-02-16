شكرا لبحثكم عن خبر مواعيد رحلات طيران اليمنية اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ينشر "انباء عدن" مواعيد اقلاع الرحلات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021م كالتالي : رقم الرحله : 506 خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 0600 صباحا. الوصول: 0800 صباحا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده - عدن. الاقلاع : 0930 صباحا. (توقيت جده). الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون - القاهرة . الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 1145 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1615 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهرة . الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 1930 مساء. (توقيت القاهره). الوصول: 2359 مساء. رقم الرحله : 610. خط الرحله : عدن - القاهرة . الاقلاع : 2330 مساء. الوصول: 0200 بعد منتصف ليل اليوم التالي الاربعاء الموافق 17 فبراير 2021م.

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