شكرا لبحثكم عن خبر عبد الرحمن الوالي : التحالف اكذوبة جاء لنصرة الحوثي وعفاش وتدميرنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال القيادي الجنوبي عبد الرحمن الوالي حاليا كنا مع التحالف معتقدين انه جاء لإنقاذنا من الحوثي وعفاش حتى اكتشفنا انها أكذوبة فقد جاء لنصرتهم وتدميرنا .

وقال الوالي في تغريدة على " تويتر " الامور تتغير ومن يحب شعبه يناضل لأجل مصلحة شعبه وليس جيبه .

وضاف قائلا : في الجنوب كنا قلبا وقالبا مع الوحدة ولكن بعد معايشة شعب احمد اقتنعنا باستحالتها فعدنا الى صفوف شعبنا الجنوبي .