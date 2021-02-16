شكرا لبحثكم عن خبر عبد الرحمن الوالي : التحالف اكذوبة جاء لنصرة الحوثي وعفاش وتدميرنا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال القيادي الجنوبي عبد الرحمن الوالي حاليا كنا مع التحالف معتقدين انه جاء لإنقاذنا من الحوثي وعفاش حتى اكتشفنا انها أكذوبة فقد جاء لنصرتهم وتدميرنا .
وقال الوالي في تغريدة على " تويتر " الامور تتغير ومن يحب شعبه يناضل لأجل مصلحة شعبه وليس جيبه .
وضاف قائلا : في الجنوب كنا قلبا وقالبا مع الوحدة ولكن بعد معايشة شعب احمد اقتنعنا باستحالتها فعدنا الى صفوف شعبنا الجنوبي .
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