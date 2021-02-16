شكرا لبحثكم عن خبر باصرة: على الجميع إعلان النفير العام وإمداد القوات في مارب بالعتاد والذخيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه نائب رئيس مجلس النواب اليمني الأستاذ محسن علي با صره رسالة الى قيادة الدولة ومكونات الشرعية باليمن جاء في مضمونها ان التأريخ لن يرحم أحد إذا دخل الحوثي مأرب.

وكتب في سلسلة تغريدات على تويتر قال فيها "ياقيادة الدولة ومكونات الشرعية باليمن، التاريخ لن يرحمنا اذا دخل الحوثيين مأرب فهم يجهزوا ومستميتين رغم خسائرهم الكبيرة، فوحدوا صفوف مكونات الشرعية وإبتعدوا عن الكيد والمناكفات الإعلامية ، وواجب الوقت يتطلب إجتماع مجلس الدفاع الوطني ويتخذ قرارات عاجله منها .

و أضاف إن على الجميع إعلان النفير العام وإمداد القوات بمأرب بالعتادوالذخيرة وتحريك الجبهات الأخرىوتجهيز قوات بعتادها من المناطق العسكرية الاولى والثانية والرابعه لمساندة مأرب وتحويل المعركة من الدفاع الى الهجوم وغيرهامن القرارات التي تصب في مصلحه الشرعيه الدستوريه اللهم إني بلغت اللهم فأشهد.