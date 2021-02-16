شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن القوة التي تتميز بها مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف خبراء عسكريون عن القوة التي تتميز بها محافظة مأرب شرق البلاد.

وقال الخبراء ان قوة مارب ترتكز على أبناء مارب أولا يليهم قوات الأمن الخاص وهي القوة الضاربة والأكثر تأهيلا واحترافية وتنظيما في مارب وبعدهم يأتي المقاومون من عموم اليمن، ثم الجيش الوطني، وهو جيش جبار بلا قيادة فاعلة.

وأشار الخبراء انه و رغم أن مارب تواجه منفردة أكبر معركة على مدى سنوات الحرب.لكن الذي لا يقبل الشك ولا التشكيك أن مارب سوف تلقن الأعداء والعجزة والمتفرجين درسا سبئيا في العنفوان والصمود وصناعة التاريخ.

وواصل الخبراء القول انه يتواجد في الميدان مقاتلون كأنهم خرجوا من الأساطير، ولديهم إيمان بقضيتهم لا تشوبه التوجسات ولا تنقصه الإشاعات والضخ الهزائمي.

وطالب الخبراء من قيادات الجيش التواجد في الميدان مؤكدين انه لا تكاد تسمع أحد يتحدث عن الجيش إلا وتحسر على سوء الإدارة وفشل القيادات الخائرة الحائرة، وعلى تهميش الأبطال الميدانيين وتطفيشهم لصالح عصابات فساد ومناطقية وعائلية أيضا.