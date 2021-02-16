مقاتلات التحالف تشن أكثر من 20 غارة على تعزيزات ومواقع للحوثيين غرب مارب

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مقاتلات التحالف العربي، مساء الإثنين، أكثر من 20 غارة على المليشيا الحوثية أغلبها على تعزيزات الحوثيين في مديرية صرواح غرب محافظة مارب .
وقالت مصادر إعلامية وميدانية رصدها "المشهد اليمني"، إن 11 غارة استهدفت تعزيزات حوثية في مديرية صرواح غرب محافظة مارب .
وأكدت المصادر، وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف العناصر الحوثية بعد تدمير مقاتلات التحالف لأكثر من 8 عربات عسكرية والتي كانت تقلهم في مديرية صرواح .
وبحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارتان أيضا على مديرية مدغل في محافظة مارب نفسها و7 غارات أخرى على مواقع المليشيا الحوثيه في مديريتي الظاهر ورازح بمحافظة صنعاء .
هذا ومنيت المليشيا الحوثية خسائر بشرية كبيرة في صفوف عناصرها خلال العشرة الأيام الأخيرة والتي تعد الأكبر منذ قيام المليشيا الحوثية بالانقلاب على السلطة نهاية عام 2014م .
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