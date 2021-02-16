مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مأرب بعد فشلها في تحقيق أي تقدم ميداني جديد

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يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، بقوات عسكرية ضاربة إلى جبهات مأرب بعد فشلها في تحقيق أي تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية وعسكرية، ان مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مأرب، تضم المئات من المقاتلين وآليات عسكرية تثقيلة .

وأكدت المصادر وصول المئات من المقاتلين الحوثيين الى جبهات مأرب، بالتزامن مع استئناف شن المليشيات هجمات انتحارية على مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات بمأرب.

وأشارت إلى أن مليشيات الحوثي كصفت من هجمات الانتحارية خلال الـ24 ساعة الماضية، في عدة جهات، بهدف حصار المدينة والسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط.

وفشلت مليشيا الحوثي في تحقيق اي تقدم ميداني جديد باتجاه مدينة مأرب، منذ أن بدأت شن هجماتها الانتحارية مطلع الاسبوع الماضي، وتمكنت القوات الحكومية من التصدي لهجوم المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الارواح والعتاد.