شكرا لبحثكم عن خبر أسر قائد اللواء 125 الحوثي في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تخوض قوات الجيش الوطني للأسبوع الثاني على التوالي معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية في جبهات صرواح، غربي مأرب، وكبدت المليشيات الانقلاب خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

واضاف المصدر ان قوات الجيش تمكنت من دحر المليشيات من جبهتي الكسارة والمخدرة، عقب معارك انتهت بمصرع 15 حوثيا وجرح آخرين.

وأوضح المصدر ان قوات الجيش أسرت العديد من مليشيا الحوثي في تلك المواجهات، من بينهم قائد اللواء 125 الحوثي، ويدعى باسم القانص.