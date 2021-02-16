فصل 44 امينا شرعيا يعملون في توثيق المحررات العامة

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يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدمت المليشيات الحوثية على فصل 44 أمينا شرعيا يعملون في توثيق المحررات العامة، وخصوصا تحرير عقود بيع وشراء الأراضي.
ويأتي صراعات الحوثيين للسيطرة على تجارة العقارات، بعد يوم واحد من إصدار قانون جديد للمرافعات في المحاكم لدى مليشيا الحوثي.
وأعلنت وزارة العدل الحوثية برئاسة محمد الديلمي فصلت 44 عنصرا من أمناء محافظة صنعاء (لا تشمل أمانة العاصمة) وعممت أسماءهم في وسائل الإعلام الرسمية الحوثية، ضمن مراحلها الأولى من عملية الفصل.
وكان محمد علي الحوثي قد أمر في وقت سابق وزارة العدل الحوثية بمنع جميع الأمناء التابعين للمحاكم في مناطق سيطرة الحوثي من ممارسة أعمالهم في التحرير والتوثيق، وعين بدلا منهم أمناء جدد، خصوصا المتخصصين بتجارة العقارات.
ودخلت المنظومة العدلية في صراع مع نادي القضاة الحوثيين،الشهر الماضي، وأمهل نادي القضاة الحوثي مجلس قضاء الحوثي شهرا لإصلاح الاختلالات التي يفتعلها محمد علي الحوثي قبل تصعيد تحركاته.
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