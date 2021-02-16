شكرا لبحثكم عن خبر ”الغرف التجارية والصناعية” توجه تحذير بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع الوديعة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، رسالة تحذيرية الى أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الامن الدولي، من تداعيات الاخذ بتوصيات خبراء لجنة الجزاءات بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع الوديعة السعودية.

وقالت الغرف في رسالتها "إن ادعاءات فريق الخبراء- التي نرفضها - ضد 91 شركة يمنية شاركت في برنامج الوديعة السعودية 2018 تعد بالغة الخطورة".

ولفتت الى أن تداعياتها "قد بدأت بالفعل الاضرار بالقطاع الخاص وربما قد تؤدي إلى قطع الإمدادات الخارجية للسلع الأساسية في اليمن".

وأوضحت بأن "هذه الادعاءات الواردة في التقرير الموجهة ضد القطاع الخاص في اليمن تستند على أسس واهية وبيانات خاطئة، حيث إنه لم تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأعضاء في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ولم يعطوا حق الرد ولم يتم اطلاعهم على تلك الادعاءات الموجهة ضدهم قبل نشر التقرير".

ونوهت بان التوصيات الواردة في التقرير "أضرت بشكل مباشر بالقطاع الخاص اليمني، جراء قلق الشركات خارج اليمن، وانعدام حالة الثقة في التعامل مع الشركات اليمنية التي وصفها التقرير بـ "الفاسدة".

وجاءت الرسالة بعدما تبين إدراج مجلس الامن توصيات خبرائه بشأن القطاع الخاص اليمني في اجنده اجتماعه المقرر الخميس المقبل.