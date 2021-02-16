شكرا لبحثكم عن خبر بالصور: ازواج بتعز يحتفلون بعيد الحب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفل عدد من الازواج بمحافظة تعز بعيد الحب14فيراير. وزار عدد من الازواج حديقة عام والتقطوا صورا جماعية واخرى فردية. ولاول مرة منذ سنوات يحتفي ازواج بهذه المناسبة بشكل علني. الواقعة التي اثارت ردود افعال واسعة كانت حدثا مميزا منذ عقود. ورحب كثيرون بالخطوة وعارضها اخرون.

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