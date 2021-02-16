وزير الداخلية يوجه بسرعة تشكيل أكاديمية الشرطة بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالإسراع في تشكيل أكاديمية الشرطة بمحافظة حضرموت، لما لها من أهمية في تأهيل كوادر ومنتسبو وزارة الداخلية وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية في الكلية .

وأكد وزير الداخلية، خلال لقائه، بمكتبه في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، قيادة كلية الشرطة بمحافظة حضرموت، حرص واهتمام قيادة الوزارة في سبيل الارتقاء بعمل كلية الشرطة بحضرموت. وفقا لوكالة سبأ.

وأشاد الوزير بدور قيادة الكلية في عملية تأهيل كوادر وزارة الداخلية.. مجددا دعم قيادة وزارة الداخلية لقيادة الكلية في مواصلة عملية التأهيل والارتقاء بالعملية التعليمية في الكلية .

واستمع اللواء الركن إبراهيم حيدان، من مدير عام الكلية العميد الركن سالم الخنبشي، إلى تقرير مفصل عن أوضاع الكلية وسير العملية التعليمية والبنية التحتية والمرافق التابعة للكلية وجاهزية المباني لاستقبال الدفعات التعليمية الجديدة .

كما ناقش اللقاء بحضور عدد من المسؤولين في كلية الشرطة بمحافظة حضرموت، الهيكل التنظيمي للكلية واحتياج وزارة الداخلية من الكوادر الشرطوية المؤهلة وفقاً لخطتها للعام 2021م.

وفي أغسطس 2017 أعلنت الحكومة اعادة افتتاح الكلية الحربية في "عدن" وكلية الشرطة في "حضرموت"

ووجهت وزارة الداخلية في يوليو 2019، باستكمال البنية التحتية لكلية الشرطة بمحافظة حضرموت. وناقشت المصادقة على البدء بالإجراءات القانونية لتفعيلها على مستوى اقليم المحافظة.

وفي ابريل 2020، تخرّجت الدفعة الأولى من طلاب الكلية للعام الجامعي 2019 -2020م، والتي ضمت 139 طالباً. حصل على تقدير امتياز 40 طالباً، وعلى تقدير جيد جداً 88 طالباً، وعلى تقدير جيد 11 طالبًا.