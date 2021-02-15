الإريانى: استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية جريمة حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب أعضاء في البرلمان اليمني الحكومة اليمنية بالانسحاب من اتفاق استوكهولم الذي أبرم مع الحوثيين عام 2018، وفقا لمصادر إعلامية.



أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي قصفت مخيم الزور بمديرية صرواح، بصاروخ باليستي وعدد من الكاتيوشا، واصفاً استهداف الحوثيين للتجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب بأنه عمل إرهابي وجريمة حرب.

ووفقا لقناة العربية الحدث، قال وزير الإعلام، "ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستهداف المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح والذي يضم أكثر من عشرين ألف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا".

وأوضح معمر الإريانى، أن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، ويشكل خطرا حقيقيا على سلامة وحياة أكثر من مليون نازح فروا من بطش وإجرام المليشيا من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم".

واستطرد وزير الإعلام اليمنى: "نستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث على تصعيد مليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافه المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، والذي يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة".