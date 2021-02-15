وزير النفط ومحافظ المهرة يضعان حجر الأساس لمشروعي محطة الغاز المنزلي ومبنى إدارة تموين الطائرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، بمدينة الغيضة، حجر الأساس لمشروع محطة الغاز المنزلي النموذجية بتمويل من شركة الغاز اليمنية.



واستمع الوزير والمحافظ من المدير التنفيذي للشركة المهندس أنور حسان، إن هذه المحطة الحكومية التي ستغذي محافظة المهرة وبالذات مدينة الغيضة وما حولها، تبلغ سعتها الأولية 100 طن وسترتفع فيما بعد إلى 200 طن في المستقبل بما يلبي احتياج المحافظة في الظروف الحالية.

إلى ذلك وضع وزير النفط ومحافظ المهرة، حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى إدارة تموين الطائرات بمطار الغيضة الدولي، البالغ تكلفته 150 الف دولار، بتمويل من شركة النفط بالمحافظة .

وأطلع الوزير والمحافظ من مدير عام فرع شركة النفط بمحافظة المهرة، المهندس محسن بلحاف، إلى شرح حول المشروع الذي يتضمن إنشاء مبنى مزود بمختبر لفحص وقود الطائرات ومبنى للموظفين مع إمكانية إضافة أقسام أخرى مستقبلا، ويشمل تشغيل الإدارة كاملة مع تجديد الخزانات الموجودة لوقود الطائرات وسيارات التزود وصيانة الشاحنة الألمانية للتزود بالوقود .. لافتاً إلى أن قسم تموين الطائرات بمطار الغيضة، توقف لفترة طويلة وحاليا سيتم إعادة تشغيله مع استئناف تشغيل مطار الغيضة في الوقت القريب.

حضر وضع حجر الأساس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط بالجمهورية، المهندس غالب بن معيلي، والوكيل المساعد لوزارة النفط والمعادن، المهندس يوسف مساعد ومدير العلاقات الخارجية بوزارة النفط والمعادن، رائد يونس، وعدد من المسؤولين.

الى ذلك ، تفقد وزير النفط والمعادن، سير العمل في فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة المهرة ، واطلع على البرامج والانشطة التي ينفذها فرع الشركة بالمحافظة والانجازات التي حققها فرع الشركة خلال الفترة الماضية..مؤكداً على أهمية التكامل بين الفروع والإدارة العامة والوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة التي تسعى إلى تنفيذها..مشدداً على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين بالشركة وتطوير المنشآت والانتقال للتحول الرقمي الذي سيعمل على إحداث نقلة نوعية في عمل الوزارة .

وفي ختام الزيارة كرم مدير فرع شركة النفط بالمهرة المهندس محسن بلحاف وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود بدرع تذكاري.

كما تفقد تفقد وزير النفط والمعادن ، سير العمل وأوضاع فرع مكتب وزارة النفط والمعادن بمحافظة المهرة.

وأشاد الوزير باعبود بالجهود المبذولة والنجاحات المحققة التي يقوم بها مكتب الوزارة في تلبية احتياجات السوق المحلية والحد من أزمة المشتقات النفطية.

واستعرض مدير مكتب وزارة النفط والمعادن سعيد بن مزروع، الدور الذي يقوم به المكتب وفق توجيهات الوزارة والتنسيق المشترك مع فرع شركة النفط بالمحافظة لتلبية احتياجات السوق المحلي.